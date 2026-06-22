Блогер охладил RTX 3060 с помощью лёдогенератора

До эксперимента карта в Cyberpunk 2077, например, грелась до 60 градусов, а самый горячий участок — до 75. После доработки температура основного чипа упала до 22−23 градусов, а горячей точки примерно до 34.

Вся конструкция выглядит громоздко и «небезопасно». Так что повторять такой трюк дома не стоит.