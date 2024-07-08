Блогер раскрыл обман с поддельной видеокартой RTX 4090

Блогер показал, что в фейковой RTX 4090 вместо флагманского 4-нм графического процессора GPU AD102 от Nvidia установлен GPU GA102, использующийся в RTX 3080 Ti, а также на этой архитектуре строятся видеокарты RTX 3090 и 3090 Ti.

GA102 по размерам мало чем отличается от флагмана (628 мм2 против 608 мм2), имеет такие же выводы, поэтому «на глаз» подвоха можно и не заметить. К тому же матрица GPU была тщательно отполирована для полного удаления заводской маркировки и на ней лазером нанесли новую надпись.

Но дело даже не в подмене, а в том, что один из модулей памяти имел не необходимые 2 ГБ, а всего 265 Мб. Но самое главное, что устройство не работало в принципе. То есть покупателю прислали даже не подделку, а не подлежащий ремонту фейковый товар.

Блогер посоветовал всегда покупать электронику только в тех торговых сетях, где можно продавцу выставить претензию и потребовать вернуть деньги в подобном случае.