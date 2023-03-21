Блогер с помощью зубной нити снял с процессора Ryzen теплораспределительную пластину

Проделывая этот трюк, нужно быть аккуратным. Нитку следует продевать под ножки осторожно и тянуть её на себя так, чтобы образовавшаяся петля вышла. Затем нужно капнуть немного термопасты и поместить процессор на нагретый утюг. Тогда пластина легко отойдёт.