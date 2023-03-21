Блогер с помощью зубной нити снял с процессора Ryzen теплораспределительную пластину

19:48, 21 марта 2023
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Блогер с помощью зубной нити снял с процессора Ryzen теплораспределительную пластинуА ещё нужен утюг
Южнокорейский ютубер поделился быстрым и изящным методом снятия теплораспределительной пластины с одного из последних и лучших процессоров AMD Zen 4 для настольных ПК.
Фото: Tassi Ham
Tassi Ham опубликовал короткий, в котором показано, как быстро снять пластину (IHS), используя лишь зубную нить и обычный утюг.
Проделывая этот трюк, нужно быть аккуратным. Нитку следует продевать под ножки осторожно и тянуть её на себя так, чтобы образовавшаяся петля вышла. Затем нужно капнуть немного термопасты и поместить процессор на нагретый утюг. Тогда пластина легко отойдёт.