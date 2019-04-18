Ferra
Компьютеры
Вчера 22:10

Блогер создал компьютер из лазаньи

Он использовал железо от ASUS Transformer Pad
Автор YouTube-канала Laplanet Arts собрал рабочий компьютер на основе лазаньи. Он использовал начинку гибридного ноутбука ASUS Transformer Pad.

Основу для корпуса блогер сделал из пасты для лазаньи. Компоненты старого ASUS Transformer Pad он расположил на макаронном листе и накрыл сверху ещё одним листом. Блогер добавил в конструкцию разветвитель для USB и переходник для HDMI. Все промежутки он заполнил клеем. Чтобы система охлаждалась, умелец сделал несколько отверстий из круглых макарон.

К получившемуся компьютеру блогер подсоединил монитор и попытался запустить Rocket League. Это у него получилось: он даже сыграл один матч. Однако высокую производительность компьютер-лазанья не показал. Из-за старого железа игры в Steam немного подвисали

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