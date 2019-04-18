Блогер создал компьютер из лазаньи

Основу для корпуса блогер сделал из пасты для лазаньи. Компоненты старого ASUS Transformer Pad он расположил на макаронном листе и накрыл сверху ещё одним листом. Блогер добавил в конструкцию разветвитель для USB и переходник для HDMI. Все промежутки он заполнил клеем. Чтобы система охлаждалась, умелец сделал несколько отверстий из круглых макарон.

К получившемуся компьютеру блогер подсоединил монитор и попытался запустить Rocket League. Это у него получилось: он даже сыграл один матч. Однако высокую производительность компьютер-лазанья не показал. Из-за старого железа игры в Steam немного подвисали