Блок питания Asus PRO WS Platinum на 3000 Вт будет стоить около €700

Согласно информации от представителя компании, рекомендованная цена составит €699, а старт продаж намечен на IV квартал 2025 года.

PRO WS 3000W Platinum станет частью новой линейки, куда также войдут модели на 1600 и 2200 Вт. Все устройства соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащены золотыми контактами, гибкими кабелями и сертифицированы по стандарту 80 Plus Platinum, что гарантирует высокий КПД.

Хотя цена в €699 кажется высокой, в пересчёте на ватт она ниже конкурентов: €0,23 за ватт против €0,25 у Seasonic PX-2200 и €0,26 у SilverStone HELA 2050R. Для сравнения, блоки на 750 Вт вроде be quiet! Pure Power 12 M стоят в районе €110, но и рассчитаны на совсем иную аудиторию.