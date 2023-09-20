Больше тысячи мощнейших GPU создадут «виртуальный биологический симулятор»Все ради науки
Инициатива Чана Цукерберга (CZI) представила амбициозный проект, направленный на использование генеративного ИИ для понимания человеческих клеток и клеточных реакций. CZI, основанная Присциллой Чан и Марком Цукербергом, владельцем нескольких экстремистских соцсетей, профинансирует и построит высокопроизводительный GPU-кластер с более чем 1000 графических процессоров для обучения больших языковых моделей (LLM) на клетках человека.
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Цель - создание прогностических моделей здоровых и больных клеток, что поможет исследователям получить представление о сложных клеточных структурах и процессах.
Учитывая объем данных, генерируемых при исследовании клеток, CZI считает, что искусственный интеллект может сыграть решающую роль в просеивании и извлечении информации, выходящей за рамки человеческих возможностей. Такие модели ИИ могут предсказывать реакцию иммунных клеток, понимать редкие заболевания на клеточном уровне и даже прогнозировать реакцию организма пациента на лекарственные препараты.
Проект направлен на создание общедоступных моделей человеческих клеток, что позволит привлечь внимание исследователей, не получающих достаточного финансирования.