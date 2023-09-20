Больше тысячи мощнейших GPU создадут «виртуальный биологический симулятор»

Цель - создание прогностических моделей здоровых и больных клеток, что поможет исследователям получить представление о сложных клеточных структурах и процессах.

Учитывая объем данных, генерируемых при исследовании клеток, CZI считает, что искусственный интеллект может сыграть решающую роль в просеивании и извлечении информации, выходящей за рамки человеческих возможностей. Такие модели ИИ могут предсказывать реакцию иммунных клеток, понимать редкие заболевания на клеточном уровне и даже прогнозировать реакцию организма пациента на лекарственные препараты.

Проект направлен на создание общедоступных моделей человеческих клеток, что позволит привлечь внимание исследователей, не получающих достаточного финансирования.