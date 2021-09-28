Большинство американцев признались, что не знают о выходе Windows 11

Сообщается, что 62% опрошенных не в курсе релиза Windows 11. Около 40% респондентов ответили, что будут обновляться на новую операционку. А вот 45% сказали, что пока не знают, станут ли это делать. 14% опрошенных решили не обновляться.

Американцев также спросили об интересных для них функциях в новой Windows 11. 38% респондентов сказали, что пока не знают. 14% заинтересовала возможность запускать Android-приложения на Windows через магазин Amazon. 13% хотят увидеть новые игровые функции. 13% людей также признались, что взволнованы внешним видом Windows 11.

Опрос проводился среди 1042 взрослых пользователей ПК.