Большинство новых процессоров AMD оказались не способны работать на полную мощность

Сначала о недостатке процессоров заявил представитель компании Asus. Он поделился мнением, что AMD специально ограничила максимальную частоту моделей из линейки Ryzen 3000 ради продления срока их службы.

Его слова частично подтверждает исследование энтузиаста Романа Хартунга (Roman “der8auer” Hartung). Он собрал данные от более чем 2000 человек. В общей сложности ему удалось изучить информацию по 2726 системам, построенным на процессорах AMD. Так 40% из них работали на Ryzen 7 3700X, 26% — на Ryzen 9 3900X, 21% — на Ryzen 5 3600. Ещё 7% и 6% пришлось на Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3800X.

Итак, тесты пользователей в режиме Turbo показали, что большинство процессоров не достигают заявленной максимальной частоты. Например, Ryzen 5 3600X в большинстве случаев выдавал 4,35 ГГц (вместо 4,4 ГГц), Ryzen 7 3700X — 4,37 ГГц, Ryzen 7 3800X – 4,47 ГГц (вместо 4,5 ГГц), Ryzen 9 3900X — 4,5 ГГц (вместо 4,6 ГГц). Зато Ryzen 5 3600 выдавал всё по-честному — заявленные 4,2 ГГц.