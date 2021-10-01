Большинство рабочих компьютеров оказались не готовы к Windows 11

Недавно проведённый опрос среди 60 тысяч организаций, у которых насчитывается около 30 млн устройств, показал, что большинство из них просто не смогут обновиться до Windows 11. 55,6% ПК не имеют поддерживаемый процессор, а 19,26% — модуля TPM 2.0.

Это не единственный опрос по поводу Windows 11, проведённый за последнее время. Ранее опросили более тысячи взрослых пользователей ПК в США. Благодаря этому стало известно, что большинство из них не знают или им плевать на Windows 11, они не хотят переходить на операционную систему следующего поколения.