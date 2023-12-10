Большой недостаток в системе безопасности: уязвимость серверов Microsoft подвергла сети атакам

Уязвимость связана с конфигурацией по умолчанию серверов Microsoft Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), что позволяет злоумышленникам использовать записи DNS, компрометировать Active Directory и похищать конфиденциальную информацию.

Несмотря на то, что Akamai сообщила о проблеме в Microsoft, технологический гигант, как сообщается, не планирует решать проблему.

Хотя активных атак не наблюдалось, 40% сетей, отслеживаемых Akamai, потенциально уязвимы. Компания выпустила инструмент для системных администраторов, позволяющий выявить и снизить риск.