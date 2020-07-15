Браузер Chrome начал бороться с навязчивыми уведомлениями

Браузер теперь будет бороться и с теми окнами, в которых сайты просят пользователей разрешить им доступ к показам уведомлений. По сути, Google создаёт полноценную антиспам-систему, встроенную в Chrome. Браузер будет «спасать» и от мошеннических уведомлений, которые могут заставлять людей оформить платную подписку на сайт.

Подобные всплывающие окна блокируются. Чтобы их увидеть, можно будет нажать на специальный значок в адресной строке браузера.

Помимо этого, Chrome 84 избавился от устаревших протоколов шифрования TLS 1.0 и TLS 1.1, ввёл предупреждения о небезопасной загрузке файлов через протокол HTTP с сайтов, поддерживающих HTTPS.