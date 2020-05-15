Браузер Chrome начал бороться с рекламой, потребляющей слишком много ресурсов устройства

Пока браузер Google блокирует «тяжёлую» рекламу в режиме тестирования. После блокировки баннера пользователи увидят надпись «Реклама удалена».

В Google рассказали, что недавно обнаружили рекламу, которая потребляет непропорционально большую долю ресурсов устройства. Речь идёт и о заряде аккумулятора, и о сетевых данных. Такая реклама может даже повредить сроку службы батареи, а кроме того нагружать и так перегруженные сети.

В частности, сообщается о таких баннерах, которые дольше 30 секунд потребляют половину ресурсов системы, тратят больше минуты на обработку процессором, загружают более 4 МБ данных. В настоящее время лишь 0,3% баннеров превышают этим лимиты, однако на них приходится слишком много трафика и ресурсов.

Отмечается, что Google развернёт новую функцию для всех пользователей в конце лета 2020 года.