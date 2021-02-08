Компьютеры
Сегодня в 15:48
Браузер Chrome перестанет работать на старых компьютерах
Но это коснётся малого количества машин
Разработчики браузера Chrome рассказали, что прекращают поддержку всех x86 процессоров, которые не обладают как минимум набором команд SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3). Программа перестанет работать на старых компьютерах, начиная с версии Chrome 89.
В основном, это коснётся процессоров до Intel Core 2 Duo, например Intel Atom и Celeron M. Большинство процессоров, выпущенных после 2005 года, поддерживают SSE3. Что интересно, сама по себе Windows 10 требует только как минимум SSE2.
Начиная с версии Chrome 89, установщик браузера не будет пытаться установить его на указанных платформах. По сути, при запуске программного обеспечения будет происходить сбой.
Почему было принято такое решение, неясно. Но журналисты предполагают, что изменения позволят увеличить производительность браузера.