Браузер Chrome сломался у пользователей по всему миру

Версия Chrome 90 начала развёртываться с середины апреля. Обновление принесло декодер AV1, простой способ скрыть список для чтения, некоторые настройки для просмотра PDF и другие полезные опции.

Некоторые пользователи пожаловались на то, что браузер сломался. Им не удаётся закрыть Chrome, некоторые вкладки перестают работать. Также проблема приключилась с расширениями. В некоторых случаях браузер вовсе не хочет запускаться.

Сообщается, что Google уже известно о проблеме. Самый просто способ исправить её — переключиться на Chrome Beta, пока компания не выпустит патч.