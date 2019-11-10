Браузер Firefox отпраздновал 15-летний юбилей

Надо отметить, что Firefox — это, по сути, преемник Netscape Navigator, который был выпущен в 1994 году. Уже в первый год после выхода «огненный лис» от Mozilla был достаточно удобным и прогрессивным браузером. В нём был вкладки, блокировка всплывающих окон, темы и расширения.

Последние несколько лет Firefox развивается особенно активно, благодаря проекту Quantum, в рамках которого ведётся разработка браузерного движка нового поколения. В частности, некоторые элементы движка переписываются на языке Rust.

По данным на 2018 год, количество активных пользователей десктопной версии Firefox составило 861 млн.