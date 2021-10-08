Браузер Firefox включил рекламу прямо в адресной строке

Нововведение появилось в версии 93.0 браузера. Теперь в Firefox Suggest есть контент от рекламодателей. В компании объяснили, что когда включена функция контекстных предложений, Firefox использует данные о местоположении и ключевые слова в запросе, чтобы продвигать предложения от партнёров. Они появляются ниже предложений, которые делаются на основе интересов пользователя.

В Mozilla утверждают, что компания работает только с теми партнёрами, которые отвечают требованиям. После обновления до последней версии браузера Firefox появится всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы включить «контекстные предложения» или изменить настройки.