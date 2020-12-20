Браузер Firefox встроит новую защиту от слежки

Опция базируется на Client-Side Storage Partitioning — новом стандарте, который разрабатывается членами World Wide Web Consortium. Как объяснил ZDNet специалист, браузер может сохранять данные с веб-сайтов множеством различных способов, не только через cookies. В иные механизмы хранения входят кэш HTTP, изображений, иконок, шрифтов и т.д. Всё это может использоваться для отслеживания пользователей.

Все эти системы хранения данных являются общими для веб-сайтов. Это позволяет одному сайту определять загрузку ресурсов с другого сайта. С помощью Network Partitioning браузер Firefox сохранять кэш, иконки, CSS-файлы и др. для каждого сайта отдельно. Это усложнит для третьих сторон отслеживание пользователей.