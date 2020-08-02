Компьютеры
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Браузер Google автоматически избавит пользователей от надоедливых уведомлений с сайтов
Для них будет установлен срок в 90 дней
Google продолжает бороться с надоедливыми уведомлениями с сайтов. Браузер компании начнёт автоматически избавлять пользователей от них.
Google планирует тестировать опцию, которая устанавливает определённый срок для подписок на уведомления. То есть пользователи смогут настроить срок, по окончании которого перестанут получать «пуши» от какого-либо сайта. По умолчанию, будет установлен срок в 90 дней.
Сообщается, что функция появится в сборке Chrome Canary, начиная с версии 86. Надо понимать, что этот браузер может работать нестабильно. В обычной версии Chrome опция появится ещё не скоро. Однако она может оказаться полезной, и отбить у авторов сайтов охоту рассылать всем ненужные уведомления. Сейчас пользователи могут полностью заблокировать все уведомления.