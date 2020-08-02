Браузер Google автоматически избавит пользователей от надоедливых уведомлений с сайтов

Google планирует тестировать опцию, которая устанавливает определённый срок для подписок на уведомления. То есть пользователи смогут настроить срок, по окончании которого перестанут получать «пуши» от какого-либо сайта. По умолчанию, будет установлен срок в 90 дней.

Сообщается, что функция появится в сборке Chrome Canary, начиная с версии 86. Надо понимать, что этот браузер может работать нестабильно. В обычной версии Chrome опция появится ещё не скоро. Однако она может оказаться полезной, и отбить у авторов сайтов охоту рассылать всем ненужные уведомления. Сейчас пользователи могут полностью заблокировать все уведомления.