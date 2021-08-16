Браузер Google Chrome ускорил открытие ранее закрытых вкладок

Проверить нововведение могут пользователи последних бета-версий Chrome Canary для Windows и Android. Пока эта функция экспериментальная, поэтому может вызывать сбои в работе браузера. Зато она может быстро открывать закрытые недавно вкладки. Это происходит благодаря специальному кэшу. Выгрузка из него происходит почти мгновенно.

Чтобы активировать функцию, нужно перейти на страницу chrome://flags/#closed-tab-cache, выбрать соответствующий параметр и перезагрузить приложение.

Когда Closed Tab Cache появится в стабильной версии браузера, неизвестно.

Мы также узнали сегодня, что Android-версия браузера Chrome сможет защитить доступ к данным в режиме инкогнито с помощью пароля или отпечатка пальца.