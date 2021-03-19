Компьютеры
Сегодня в 15:48
Браузер Google научился создавать субтитры к видео на любых сайтах
Субтитры создаются и при выключенном звуке
В браузере Google Chrome 89 появилась полезная функция — теперь программа может сама создавать субтитры к видео на любых сайтах.
Сообщается, что опция использует машинное обучение, чтобы создавать субтитры для видео в браузере. Включать звук при этом не нужно. Чтобы активировать новую функцию, нужно перейти в «Настройки» -> «Дополнительные» -> «Спец. возможности» и найти там «Автоматические субтитры».
Субтитры будут появляться во всплывающем окне в нижней части браузера. Эти окна можно двигать по экрану и сворачивать. Пока, к сожалению, функция работает только с англоязычными видео. Но в будущем появится поддержка и других языков.
Для появления функции нужно обносить десктопный Chrome до версии 89.