Браузер Google научился создавать субтитры к видео на любых сайтах

Сообщается, что опция использует машинное обучение, чтобы создавать субтитры для видео в браузере. Включать звук при этом не нужно. Чтобы активировать новую функцию, нужно перейти в «Настройки» -> «Дополнительные» -> «Спец. возможности» и найти там «Автоматические субтитры».

Субтитры будут появляться во всплывающем окне в нижней части браузера. Эти окна можно двигать по экрану и сворачивать. Пока, к сожалению, функция работает только с англоязычными видео. Но в будущем появится поддержка и других языков.