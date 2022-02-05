Браузер Google впервые за 8 лет сменит иконку

Компьютеры
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Браузер Google впервые за 8 лет сменит иконкуНо изменения будут незначительными
Впервые за восемь лет Google меняет логотип своего браузера Chrome. Он получит более простой вид, призванный лучше соответствовать нынешнему бренду компании. Изменений, впрочем, вы можете даже не заметить.
Иконка станет визуально более плоской, её адаптируют под разные платформы. Синий круг в центре стал больше, и никаких теней вовсе не видно. Кроме того, цвета логотипа стали ярче.
Ещё дизайнеры обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зелёного и красного «создаёт неприятную цветовую вибрацию». Чтобы это исправить, в логотип добавили едва заметный градиент.
Отмечается, что для компьютеров Mac логотип сделали слегка трёхмерным, чтобы он не выбивался из общего стиля системы. В В Chrome OS, например, цвета стали чётче.
Источник: CNET