Браузер Google впервые за 8 лет сменит иконку

Иконка станет визуально более плоской, её адаптируют под разные платформы. Синий круг в центре стал больше, и никаких теней вовсе не видно. Кроме того, цвета логотипа стали ярче.

Ещё дизайнеры обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зелёного и красного «создаёт неприятную цветовую вибрацию». Чтобы это исправить, в логотип добавили едва заметный градиент.