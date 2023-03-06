Браузер Microsoft Edge начнёт автоматически улучшать качество у старых «мыльных» видео

Пока новая функция только тестируется. Microsoft VSR будет работать только с разрешением видео 720p или ниже (при условии, что высота и ширина видео превышают 192 пикселя), а сами ролики не могут быть защищены технологией управления цифровыми правами (DRM). Проблема в том, что самые популярные потоковые сервисы, такие как Netflix, используют DRM для защиты авторских прав.

Кроме того, вам понадобится ПК с видеокартой либо Nvidia RTX серии 20/30/40, либо AMD Radeon серии от RX5700 до RX7800. Поддержка также есть для игровых ноутбуков с дискретными версиями этих графических процессоров; однако устройство должно быть подключено к источнику питания, и пользователям потребуется настроить параметры особым образом.