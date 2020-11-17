Браузер Mozilla Firefox получил режим, в котором не открываются небезопасные сайты

Браузер с включённой опцией будет загружать только HTTPS-сайты. При открытии HTTP-сайтов будет возникать ошибка.

Напомним, HTTPS — это протокол, который обеспечивает шифрование для передаваемых данных. Протокол HTTP более старый и считается сейчас небезопасным.

Новая опция будет отключена по умолчанию. Активировать её можно на странице Firefox Options в разделе Privacy & Security. Браузер в режиме HTTPS-Only Mode будет пытаться найти HTTPS-версию любого сайта, даже если пользователь кликает на ссылку HTTP. Если это не удастся, программа предупредит юзера об опасности. Впрочем, он всё равно сможет открыть сайт на свой страх и риск.