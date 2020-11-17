Компьютеры
Сегодня 19:20
Браузер Mozilla Firefox получил режим, в котором не открываются небезопасные сайты
HTTP-сайты
Новая версия браузера Mozilla Firefox 83 получит функцию безопасности под названием HTTPS-Only Mode. В таком режиме не будут открываться небезопасные сайты.
Браузер с включённой опцией будет загружать только HTTPS-сайты. При открытии HTTP-сайтов будет возникать ошибка.
Напомним, HTTPS — это протокол, который обеспечивает шифрование для передаваемых данных. Протокол HTTP более старый и считается сейчас небезопасным.
Новая опция будет отключена по умолчанию. Активировать её можно на странице Firefox Options в разделе Privacy & Security. Браузер в режиме HTTPS-Only Mode будет пытаться найти HTTPS-версию любого сайта, даже если пользователь кликает на ссылку HTTP. Если это не удастся, программа предупредит юзера об опасности. Впрочем, он всё равно сможет открыть сайт на свой страх и риск.