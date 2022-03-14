Браузер Mozilla Firefox удалил поиск Яндекса

Бакунов отметил, что поиск по-умолчанию заменён на Google. А Яндекс убрали даже из окошка выбора поиска в настройках. Программист предположил, что это инициатива Mozilla Corporation.

Журналисты подтвердили, что российского поисковика в браузере больше нет. РБК пишет, что в «Яндексе» отказались от комментариев. От пресс-службы Mozilla ответ пока не поступил.

За последние недели многие иностранные компании объявили бойкот России из-за ситуации на Украине. Из страны временно ушли Microsoft, Sony, Intel, Panasonic и др. Разработчик популярного антивируса ESET, например, прекратил поставки новых ключей в Россию.