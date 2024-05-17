Недавно на сайте были выставлены на продажу данные клиентов Dell, что заставило компанию выпустить предупреждение для пострадавших пользователей. Кроме того, Европол подтвердил факт взлома, в результате которого были раскрыты некоторые его данные, которые также оказались на BreachForums. В среду посетители сайта были встречены уведомлением о ликвидации сайта от ФБР и Минюста США.

В заявлении агентства подчеркивается, что BreachForums работал как рынок для киберпреступников, где они торговали незаконными услугами и данными. Это уже второе закрытие сайта за год, после ареста его предполагаемого основателя Конора Брайана Фицпатрика в июне прошлого года.

Несмотря на июньское закрытие, форум был возрожден под новым руководством и с новыми доменами. ФБР также изъяло официальные Telegram-каналы BreachForums, хотя как это было сделано, остается неясным.

Доступ властей к внутренним данным BreachForums может привести к дальнейшим судебным преследованиям пользователей сайта.