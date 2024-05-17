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Компьютеры
Опубликовано 17 мая 2024, 05:15
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BreachForums — рынок краденых данных — закрыт ФБР

Он перешел под их контроль
ФБР в сотрудничестве с международными правоохранительными органами «арестовало» BreachForums — сайт, известный торговлей вредоносным ПО и украденными данными. Этот сайт долгое время служил площадкой, где преступники могли покупать и продавать аккаунты и другую конфиденциальную информацию.
BreachForums — рынок краденых данных — закрыт ФБР
© Ferra

Недавно на сайте были выставлены на продажу данные клиентов Dell, что заставило компанию выпустить предупреждение для пострадавших пользователей. Кроме того, Европол подтвердил факт взлома, в результате которого были раскрыты некоторые его данные, которые также оказались на BreachForums. В среду посетители сайта были встречены уведомлением о ликвидации сайта от ФБР и Минюста США.

В заявлении агентства подчеркивается, что BreachForums работал как рынок для киберпреступников, где они торговали незаконными услугами и данными. Это уже второе закрытие сайта за год, после ареста его предполагаемого основателя Конора Брайана Фицпатрика в июне прошлого года.

Несмотря на июньское закрытие, форум был возрожден под новым руководством и с новыми доменами. ФБР также изъяло официальные Telegram-каналы BreachForums, хотя как это было сделано, остается неясным.

Доступ властей к внутренним данным BreachForums может привести к дальнейшим судебным преследованиям пользователей сайта.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#взлом
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#сайт
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#хакер
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#ФБР