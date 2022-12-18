Бренд смартфонов OnePlus выпустит свою первую механическую клавиатуру

OnePlus утверждает, что на клавиатуре комфортно печатать в течение всего дня. Она будет поставляться в алюминиевом корпусе премиум-класса. Также у неё есть переключатели, созданные совместно с фанатами.

Механическая клавиатура OnePlus будет совместима с Linux, Windows и macOS. Раскладка напоминает MacBook. Запуск устройства состоится примерно в феврале 2023 года.