Бренд смартфонов OnePlus выпустит свою первую механическую клавиатуру

Бренд смартфонов OnePlus выпустит свою первую механическую клавиатуруВ феврале
OnePlus выпустила тизер первой в своей истории механической клавиатуры. Сообщается, что компания в целом планирует начать производить аксессуары для ПК.
Фото: OnePlus
17 декабря состоялось мероприятие, посвящённое девятой годовщине OnePlus. Бренд смартфонов использовал это событие, чтобы представить свою линейку аксессуаров Featuring X. Она включает в себя периферийные устройства для ПК. Механическая клавиатура получила двойную прокладку, которая обеспечивает индивидуальный звук.
OnePlus
OnePlus утверждает, что на клавиатуре комфортно печатать в течение всего дня. Она будет поставляться в алюминиевом корпусе премиум-класса. Также у неё есть переключатели, созданные совместно с фанатами.
Механическая клавиатура OnePlus будет совместима с Linux, Windows и macOS. Раскладка напоминает MacBook. Запуск устройства состоится примерно в феврале 2023 года.