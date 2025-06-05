Broadcom первой представила коммутатор с пропускной способностью 102,4 Тбит/с

Опубликовано 05 июня 2025, 13:301 мин.
Broadcom первой представила коммутатор с пропускной способностью 102,4 Тбит/сПервый в мире
Broadcom выпустила новую серию коммутаторов Tomahawk 6 — первые в мире устройства с пропускной способностью 102,4 Тбит/с на одном чипе, что вдвое больше, чем у существующих моделей. Эти коммутаторы созданы для современных ИИ-сетей и поддерживают быструю передачу данных со скоростью 100G и 200G.
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Tomahawk 6 обеспечивает высокую энергоэффективность и специальные функции для управления трафиком в больших ИИ-кластерах с сотнями тысяч и даже миллионами ускорителей (XPU), пишет компания.
Коммутаторы поддерживают разные типы подключений — как на основе медных кабелей, так и оптические. Broadcom также предлагает открытые стандарты для взаимодействия оборудования разных производителей.