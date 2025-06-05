Broadcom первой представила коммутатор с пропускной способностью 102,4 Тбит/с

Tomahawk 6 обеспечивает высокую энергоэффективность и специальные функции для управления трафиком в больших ИИ-кластерах с сотнями тысяч и даже миллионами ускорителей (XPU), пишет компания.

Коммутаторы поддерживают разные типы подключений — как на основе медных кабелей, так и оптические. Broadcom также предлагает открытые стандарты для взаимодействия оборудования разных производителей.