Будущие процессоры Intel окажутся несовместимы со всеми современными системами охлаждения

Новый сокет будет иметь, скорее, прямоугольную, чем квадратную форму, как у серий Comet и Rocket Lake-S. Корпус процессора и разъём также будут тоньше. Высота будет меньше как минимум на один миллиметр. Отмечается, что при уменьшении высоты сокет будет производить меньшую нагрузку по сравнению с сокетом H. Кулер для Socket V будет иметь иное расположение отверстий. Это значит, что все существующие системы охлаждений будут несовместимы с новыми процессорами Intel.

К счастью, процессоры будут поставляться с комплектным кулером, и как вы уже поняли, его нельзя будет применять с другими моделями.