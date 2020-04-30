Будущие видеокарты AMD могут оказаться мощнее графики новейшей консоли Xbox

Источник пишет, что площадь GPU Navi 21, Navi 22 и Navi 23 будет равна 505, 340 и 240 квадратным миллиметрам соответственно. Это будут довольно крупные графические чипы. Журналисты утверждают, что на такой площади, в частности, на 505 квадратных миллиметрах, могут «легко уместиться» 80 блоков CU и 5120 потоковых процессоров, что делает GPU производительнее, чем RX 5700 XT в два раза.

Издание Notebookcheck также напоминает, что кастомная RDNA 2 GPU в Xbox Series X получит 52 блока CU на площади в 360,45 квадратных миллиметра. Теоретически, графика будущих видеокарт AMD должна быть мощнее. Конечно, стоит учитывать и другие нюансы. Впрочем, истинное положение вещей покажет только время.