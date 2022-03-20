Будущие видеокарты AMD обойдут NVIDIA RTX 4000 по энергоэффективности и производительности

Стоит отметить, что пока это слух. Однако Wccftech напоминает, что грядущая серия RX 7000 основана на RDNA3 и имеет по крайней мере один процессор с двумя разными чипами (5-нм и 6-нм TSMC). Это подтверждает, что AMD использует в новинках подход MCM (Multi-chip module, многокристальный модуль). При нём функционал микросхемы разносится на несколько чипов, объединённых в один корпус.

Подход MCM позволит AMD обойти NVIDIA с точки зрения энергоэффективности. Хоть в последнее время компания больше сосредоточилась на том, чтобы занять нишу графических процессоров, ориентированных на массовый сегмент, а не на сегмент высококлассных игр, всё может измениться с RDNA3.