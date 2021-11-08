Будут ли следующие процессоры Intel поддерживать старые модули оперативной памяти

Инсайдер, который ранее сообщал достоверную конфиденциальную информацию Intel, подтвердил, что будущие процессоры Raptor Lake будут поддерживать память DDR4. Это означает, что преемник Alder Lake более чем вероятно будет совместим со всеми существующими материнскими платами Z690 и будущими материнскими платами H670/B660/H610 с поддержкой памяти DDR4.

По предварительным данным, Raptor Lake будет отличаться от Alder Lake количество ядер. Подтверждено, что Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S будет предлагать до 24 ядер (8 производительным + 16 энергоэффективных) с TDP 125 Вт, 65 Вт и 35 Вт для настольных систем. Эти процессоры должны выйти в конце 2022 года.