Будут ли следующие процессоры Intel поддерживать старые модули оперативной памяти

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Будут ли следующие процессоры Intel поддерживать старые модули оперативной памятиРечь о DDR4
Недавно вышли процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения с поддержкой оперативной памяти DDR5. После этого DDR4 можно считать устаревшим типом памяти. Потому интересно, стоит ли ждать его поддержки в 13-м поколении чипов.
Инсайдер, который ранее сообщал достоверную конфиденциальную информацию Intel, подтвердил, что будущие процессоры Raptor Lake будут поддерживать память DDR4. Это означает, что преемник Alder Lake более чем вероятно будет совместим со всеми существующими материнскими платами Z690 и будущими материнскими платами H670/B660/H610 с поддержкой памяти DDR4.
По предварительным данным, Raptor Lake будет отличаться от Alder Lake количество ядер. Подтверждено, что Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S будет предлагать до 24 ядер (8 производительным + 16 энергоэффективных) с TDP 125 Вт, 65 Вт и 35 Вт для настольных систем. Эти процессоры должны выйти в конце 2022 года.
Источник: Videocardz