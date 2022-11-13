Буква «X» определяет многое: в тестах сравнили процессоры Ryzen 5 7600 и 7600X

16:04, 13 ноября 2022
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Буква «X» определяет многое: в тестах сравнили процессоры Ryzen 5 7600 и 7600XА также Ryzen 7 7700 и 7700X
Бюджетные процессоры AMD Ryzen 7000 без «X» в названии появились в базе данных SiSoft. Они имеют более низкую тактовую частоту, и теперь мы узнали, как это влияет на производительность.
Так, модель Ryzen 5 7600 набрала 259 баллов в тесте, отставая от 7600X на 19%. Модель Ryzen 7 7700, в свою очередь, отстаёт от 7700X на 16%. Разница в производительности в игровых нагрузках будет намного ниже.
Процессоры без «X» должны стоить на 75-100 долларов меньше, чем модели с «X».