Буква «X» определяет многое: в тестах сравнили процессоры Ryzen 5 7600 и 7600X

Так, модель Ryzen 5 7600 набрала 259 баллов в тесте, отставая от 7600X на 19%. Модель Ryzen 7 7700, в свою очередь, отстаёт от 7700X на 16%. Разница в производительности в игровых нагрузках будет намного ниже.

Процессоры без «X» должны стоить на 75-100 долларов меньше, чем модели с «X».