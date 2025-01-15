Компьютеры
Опубликовано 15 января 2025, 09:53
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Бум ИИ вызвал резкий рост использования газа

На фоне замедления ядерной энергетики
Технологии искусственного интеллекта требуют огромного количества энергии, что заставляет компании рассматривать возможность использования ядерной энергии. Однако на строительство ядерных реакторов уходят годы, поэтому ближайшие потребности ИИ в энергии придется удовлетворять за счет природного газа. И, как пишут СМИ, в США уже наблюдается рост использования природного газа.
Бум ИИ вызвал резкий рост использования газа
© Ferra

Газета Financial Times сообщает о резком росте потребления природного газа: к 2030 году планируется построить 80 новых газовых электростанций, что на 20% больше, чем за последние пять лет. В этом году спрос на электроэнергию, обусловленный ИИ, значительно увеличит потребление газа, что ознаменует самый высокий уровень выбросов углекислого газа на газовых станциях США за всю историю наблюдений.

Компании, такие как Microsoft, уже инвестируют миллиарды в газовые станции, чтобы удовлетворить свои насущные потребности в энергии, и одновременно изучают возможности использования ядерной энергии.

Переход на ядерную энергию происходит медленно, до появления новых реакторов еще много лет. До тех пор рост ИИ будет в значительной степени зависеть от природного газа.