Бум ИИ вызвал резкий рост использования газа

Газета Financial Times сообщает о резком росте потребления природного газа: к 2030 году планируется построить 80 новых газовых электростанций, что на 20% больше, чем за последние пять лет. В этом году спрос на электроэнергию, обусловленный ИИ, значительно увеличит потребление газа, что ознаменует самый высокий уровень выбросов углекислого газа на газовых станциях США за всю историю наблюдений.

Компании, такие как Microsoft, уже инвестируют миллиарды в газовые станции, чтобы удовлетворить свои насущные потребности в энергии, и одновременно изучают возможности использования ядерной энергии.

Переход на ядерную энергию происходит медленно, до появления новых реакторов еще много лет. До тех пор рост ИИ будет в значительной степени зависеть от природного газа.