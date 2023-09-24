«Бутылочное горлышко»? Что будет, если Core i3 использовать с RTX 3090 в играх

«Бутылочное горлышко»? Что будет, если Core i3 использовать с RTX 3090 в играхЕго сравнили с i9-12900K
На YouTube-канале The Provoked Prawn протестировали производительность Core i3-13100 и i9-12900K с RTX 3090 в современных играх.
Первым был протестирован i9-12900K. В Cyberpunk 2077 с Ray Tracing Ultra и в 1080p вы получите около 90-100 FPS.
В Starfield частота кадров при этом будет находиться на уровне 70 к/с. Без DLSS или FSR результаты в игре были примерно такими же: около 60-80 к/с.
С процессором i3-13100 с теми же настройками графиками в Cyberpunk 2077 можно ожидать около 60 к/с. При этом графический ускоритель нагружается только на 60%, тогда как процессор - на 90-95%.
В игре Starfield с теми же параметрами, что и с i9, производительность находилась на уровне около 80-90 к/с. Однако вновь процессор находится под довольно большой нагрузкой по сравнению с видеокартой.
Характеристики сборок:
- процессор Intel Core i9-12900K/Core i3-13100;
- видеокарта Gigabyte RTX 3090 OC Vision;
- блок питания Corsair RM Shift Series 1000X Shift;
- NVMe WD Black SN850;
- оперативная память Corsair Vengeance RGB DDR5 16GB x 2 6200MHz;
- система охлаждения Lian Li Galahad 2 Performance Edition;
- вентиляторы Lian Li SL120 V2;
- корпус Lian Li Dynamic Evo XL;
- материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA.