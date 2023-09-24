«Бутылочное горлышко»? Что будет, если Core i3 использовать с RTX 3090 в играх

Первым был протестирован i9-12900K. В Cyberpunk 2077 с Ray Tracing Ultra и в 1080p вы получите около 90-100 FPS.

В Starfield частота кадров при этом будет находиться на уровне 70 к/с. Без DLSS или FSR результаты в игре были примерно такими же: около 60-80 к/с.