Быстрейший в мире? Суперкомпьютер Frontier показал рекордную производительность

Всего в суперкомпьютере установлены 9,4 тысячи 64-ядерных процессоров AMD EPYC 7A53. Помимо этого есть 37,6 тысячи ускорителей AMD Instinct MI250X. Объём хранилища составляет около 700 петабайт. Полностью Frontier занимает площадь в 372 квадратных метров.

Благодаря производительности в 1,1 экзафлопса суперкомпьютер занял первое место в топ-500, вытеснив предыдущего лидера японский Fugaku.

Однако есть сомнения в том, что Frontier — быстрейший. В 2021 году в Китае запустили два суперкомпьютера — Sunway Oceanlite и Tianhe-3, показавших такой же результат. Но они просто не входят в международный рейтинг Top500. Frontier же принадлежит Ок-Риджской национальной лаборатории США.