ByteDance потратит около 14 млрд долларов на ИИ-ускорители Nvidia за год

Эти расходы станут частью масштабных планов ByteDance по развитию ИИ. У компании большие потребности в вычислительных мощностях: её облачный сервис Volcano Engine и популярный чат-бот Doubao обрабатывают триллионы запросов ежедневно, пишут СМИ.

Параллельно ByteDance активно развивает собственное направление по разработке чипов. Внутреннее подразделение компании, в котором работает около 1000 сотрудников, уже создало процессор, сопоставимый по характеристикам с адаптированной для Китая версией ускорителя Nvidia H20.