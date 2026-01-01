ByteDance потратит около 14 млрд долларов на ИИ-ускорители Nvidia за год

Опубликовано 01 января 2026, 13:301 мин.
ByteDance потратит около 14 млрд долларов на ИИ-ускорители Nvidia за годВ 2026 году
Китайская ByteDance, владелец TikTok, планирует в 2026 году потратить около 100 миллиардов юаней (14 млрд долларов) на покупку специальных чипов Nvidia для обучения ИИ.
Эти расходы станут частью масштабных планов ByteDance по развитию ИИ. У компании большие потребности в вычислительных мощностях: её облачный сервис Volcano Engine и популярный чат-бот Doubao обрабатывают триллионы запросов ежедневно, пишут СМИ.
Параллельно ByteDance активно развивает собственное направление по разработке чипов. Внутреннее подразделение компании, в котором работает около 1000 сотрудников, уже создало процессор, сопоставимый по характеристикам с адаптированной для Китая версией ускорителя Nvidia H20.