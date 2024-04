Бюджетная видеокарта для 1080p: RX 6650 XT или RTX 4060?

The Last of Us запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 78 к/с с RX 6650 XT и 87 к/с с RTX 4060.

Resident Evil 4 Remake тоже шла на высоких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся с RT Off — 80 к/с в обоих случаях, с RT On — 66 к/с (RX 6650 XT) и 75 к/с (RTX 4060).

В игре Spider Man Miles Morales с графикой Very High в среднем удалось получить 89 к/с и 108 к/с (с RX 6650 XT и RTX 4060 соответственно).

Игра Hogwarts Legacy тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 62 к/с (RX 6650 XT) и 77 к/с (RTX 4060). Эти же показатели с RT + FSR (RX 6650 XT) составляли 56 к/с, с RT + DLSS (RTX 4060) — 65, с RT + DLSS + FG (RTX 4060) — 98.

A Plague Tale Requiem запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров составляла в ней 65 к/с (RX 6650 XT) и 69 к/с (RTX 4060).

Assassin’s Creed Valhalla шла на настройках графики Ultra High. Средний FPS в ней равнялся 95 к/с (RX 6650 XT) и 100 к/с (RTX 4060).

Игра God of War запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней находилась в районе 66 к/с (RX 6650 XT) и 63 к/с (RTX 4060).

В игре Dying Light 2 с высоким пресетом в среднем удалось получить 82 к/с (RX 6650 XT) и 88 к/с (RTX 4060).

Uncharted LOTC шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров равнялась в ней 108 к/с в обоих случаях.

Far Cry 6 тестировалась на ультра-настройках. В среднем в ней производительность составляла 123 к/с (RX 6650 XT) и 117 к/с (RTX 4060). С RT On эти же показатели равнялись 77 к/с и 94 к/с соответственно.