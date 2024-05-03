Бюджетную видеокарту Intel Arc A310 протестировали в 25 играх

Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом, FSR 2 Quality. Средняя производительность в ней равнялась 32 к/с.

Игра Counter-Strike 2 шла на низких настройках графики. В среднем в ней удалось получить 133 к/с.

В игре Far Cry 6 средняя частота кадров находилась с графикой Medium на уровне 43 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High, FSR 2.2 Quality и со средней производительностью 63 к/с.

В GTA V с графикой Very High удалось в среднем получить 63 к/с.