Бюджетную видеокарту Intel Arc A310 протестировали в 25 играх

Опубликовано 03 мая 2024, 02:15
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Бюджетную видеокарту Intel Arc A310 протестировали в 25 играхВот какой средний FPS вы с ней получите
В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming выяснили, какую среднюю производительность сможет обеспечить Intel Arc A310 в играх в 1080p.
Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом, FSR 2 Quality. Средняя производительность в ней равнялась 32 к/с.
Игра Counter-Strike 2 шла на низких настройках графики. В среднем в ней удалось получить 133 к/с.
В игре Far Cry 6 средняя частота кадров находилась с графикой Medium на уровне 43 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High, FSR 2.2 Quality и со средней производительностью 63 к/с.
В GTA V с графикой Very High удалось в среднем получить 63 к/с.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Выводы
От видеокарты Intel Arc A310 в современных играх в 1080p можно ожидать FPS на уровне 53 к/с в среднем.
Характеристики игровой сборки:
- процессор Intel Core i7 13 700 5.2GHz;
- видеокарта ASROCK Intel ARC A310 4GB GDDR6 LP;
- оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
- материнская плата ASUS ROG Strix B760-A D5;
- NVME 2GB Samsung EVO 990 Pro;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- NVME 8GB Corsair MP600 Pro NH;
- HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
- операционная система Windows 11 Pro Build 22 631.
Источник:EDWARD Gaming
Автор:Валерия Филимонова
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