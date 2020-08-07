Бюджетные игровые компьютеры конфигураций AMD+AMD сравнили с Intel+NVIDIA

Для тестов взяли две сборки: Intel Core i3-8350K + NVIDIA GeForce GTX 1660 и AMD Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 590. Их проверили в следующих играх: Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V, Rage 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Three Kingdoms, World War Z.

Если оценивать исключительно производительность, то в штатном режиме лидировала связка Ryzen 5 3500X + Radeon RX 590. Конкурентная догнала её после разгона. В целом, сборка Intel+NVIDIA была быстрее AMD+AMD только в двух играх: Borderlands 3 и Gears 5. Обе конфигурации испытали затруднения в разрешении 2560 х 1440 пикселей в играх Borderlands 3 и Total War: Three Kingdoms.

Автор материала также оценил сборки по привлекательности покупки. Результаты можно увидеть в таблице ниже. В номинальном режиме связка Ryzen 5 3500X + Radeon RX 590 была выгоднее, чем связка Core i3-8350К + GeForce GTX 1660. После разгона обе системы оказались на одном уровне.