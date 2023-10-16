Бюджетные видеокарты в COD Modern Warfare 3: сравнение от RX 580 до 1660 Super

С видеокартой RX 580 на настройках Basic удалось получить 71 к/с в среднем, на настройках Balanced - 67 к/с.

RX 6500 XT тестировалась с пресетом Basic и Balanced. Показатели средней производительности равнялись с этой моделью 93 к/с и 81 к/с соответственно.

Вывод

Самыми быстрыми видеокартами оказались RX 6500 XT и GTX 1660 Super, однако разница между ними с пресетом Basic составила 5%, с Balanced - 7% в пользу GTX 1660S. При этом видеокарты RX 580, GTX 1650 G6, GTX 1060 показали себя примерно одинаково.

Характеристики игровых сборок: