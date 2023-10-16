Бюджетные видеокарты в COD Modern Warfare 3: сравнение от RX 580 до 1660 Super

Бюджетные видеокарты в COD Modern Warfare 3: сравнение от RX 580 до 1660 SuperНасколько велика между ними разница?
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech выяснили, какую производительность вместе с процессором AMD Ryzen 5800X смогут обеспечить в играх видеокарты GTX 1650 GDDR6, GTX 1060 6 ГБ, GTX 1660 Super, RX 580 8 ГБ, RX 6500 XT. Запускались все проекты в Full HD.
В Call of Duty: Modern Warfare III (2023) с пресетом Basic видеокарта GTX 1650 G6 шла в среднем с 68 к/с.
GTX 1060 тестировалась в игре на настройках графики Basic и Balanced. В первом случае средний FPS составил 68 к/с, во втором - 63 к/с.
С GTX 1660 Super COD запускалась тоже на настройках Balanced и Basic. Средняя частота кадров равнялась 87 к/с и 98 к/с соответственно.
С видеокартой RX 580 на настройках Basic удалось получить 71 к/с в среднем, на настройках Balanced - 67 к/с.
RX 6500 XT тестировалась с пресетом Basic и Balanced. Показатели средней производительности равнялись с этой моделью 93 к/с и 81 к/с соответственно.
Вывод
Самыми быстрыми видеокартами оказались RX 6500 XT и GTX 1660 Super, однако разница между ними с пресетом Basic составила 5%, с Balanced - 7% в пользу GTX 1660S. При этом видеокарты RX 580, GTX 1650 G6, GTX 1060 показали себя примерно одинаково.
Характеристики игровых сборок:
- процессор AMD Ryzen 5800X;
- материнская плата Gigabyte X570 AORUS Elite;
- оперативная память DDR4 3600MHz CL16 2x16 ГБ;
- система охлаждения Corsair H100x;
- блок питания Corsair RM1000X;
- видеокарта Gigabyte GTX 1650 GDDR6 OC/Gigabyte GTX 1060 6 ГБ WINDFORCE OC/ZOTAC GTX 1660 SUPER TWIN EDGE/ASUS RX 580 8 ГБ DUAL OC/SAPPHIRE RX 6500 XT PULSE OC.