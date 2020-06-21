Бюджетный процессор AMD Ryzen 3 разогнали до рекордных частот

Сообщается, что результат 6049 МГц на данный момент является лучшим среди имеющихся девяти. На этой частоте процессор сохранил активность всех четырёх ядер, но только четырёх потоков, хотя способен поддерживать восемь. Половиной пришлось пожертвовать ради сохранения стабильности работы в разогнанном состоянии. Все потоки всё-таки удалось задействовать в тесте Cinebench R15, но частота процессора при этом не превысила 5775 МГц.

Напомним, базовая частота у Ryzen 3 3300X составляет 3,8 ГГц. Процессор оценён в $120 (около 8 тысяч рублей по текущему курсу).