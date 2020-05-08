Бюджетный процессор AMD удалось разогнать до частот флагманских моделей

Экспериментами занялся штатный специалист MSI — TSAIK. Он использовал материнскую плату X570 Tomahawk при разгоне. А ещё жидкий азот, что, конечно, делает эксперимент трудно воспроизводимым.

Специалисту удалось разогнать Ryzen 3 3100 до 5924 МГц. При том, что стандартные частоты у процессора достигают 3,9 ГГц. Интересно, что в ноябре прошлого года TSAIK смог разогнать до 6042 МГц флагманский 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X. И надо понимать, что при производстве топовых моделей AMD использует отборные кристаллы с более высоким частотным потенциалом. Поэтому результаты Ryzen 3 3100 впечатляют.