Бюджетный Ryzen 5 7500F сравнили со старым дорогим i9−11900K и игровым Ryzen 5 5600X3D

Бюджетный Ryzen 5 7500F сравнили со старым дорогим i9−11900K и игровым Ryzen 5 5600X3DКто лучше в 1080p и 1440p?
Игра Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средним FPS 171 к/с (R5 7500F), 159 к/с (i9−11900K) и 168 к/с (R5 5600X3D), в 1440p — со 141, 130 и 141 к/с соответственно.
Horizon Forbidden West тестировалась в Full HD со средней частотой кадров 175 к/с (R5 7500F), 159 к/с (i9−11900K) и 164 к/с (R5 5600X3D), в 2К — 143, 131 и 139 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении 1080p со средней производительностью 252 к/с (R5 7500F), 231 к/с (i9−11900K) и 239 к/с (R5 5600X3D), в 1440p — 218, 201 и 212 к/с соответственно.
The Last of Us запускалась в 1080p со средним FPS 151 к/с (с R5 7500F), 138 к/с (с i9−11900K) и 153 к/с (с R5 5600X3D), в 1440p — со 127, 117 и 124 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn в 1080p шла со средней частотой кадров 231 к/с (R5 7500F), 214 к/с (i9−11900K), 222 к/с (R5 5600X3D), в 1440p — со 192, 179 и 185 к/с соответственно.
В игре God of War удалось в 1080p в среднем получить 214 к/с (с R5 7500F), 203 к/с (с i9−11900K) и 205 к/с (с R5 5600X3D), в 1440p — со 172, 158 и 167 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1080p со средним FPS на уровне 194 к/с (Ryzen 5 7500F), 181 к/с (i9−11900K) и 193 к/с (Ryzen 5 5600X3D), в 1440p — со 151, 141 и 149 к/с соответственно.
Игра Spider-Man тестировалась в разрешении Full HD со средней частотой кадров 251 к/с (Ryzen 5 7500F), 229 к/с (i9−11900K) и 236 к/с (Ryzen 5 5600X3D), в 2К — с 203, 191, 198 к/с соответственно.
Resident Evil 4 шла в 1080p со средней производительностью на уровне 243 к/с (с Ryzen 5 7500F), 224 к/с (i9−11900K) и 239 к/с (Ryzen 5 5600X3D), в 1440p — со средним FPS 207 к/с (Ryzen 5 7500F), 192 к/с (i9−11900K) и 205 к/с (Ryzen 5 5600X3D).
В игре Dying Light 2 в разрешении 1080p удалось в среднем получить 207 к/с (Ryzen 5 7500F), 184 к/с (i9−11900K) и 206 к/с (Ryzen 5 5600X3D), в 1440p — 168 к/с, 141 к/с и 163 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p со средней частотой кадров на уровне 167 к/с (Ryzen 5 7500F), 142 к/с (i9−11900K) и 169 к/с (Ryzen 5 5600X3D), в 1440p — 135 к/с, 119 к/с и 131 к/с соответственно.
Вывод
Быстрее остальных в играх себя показывал Ryzen 5 7500F, немного отставал от него Ryzen 5 5600X3D, а на последнем месте оказался i9−11900K. Разница между R5 7500F и i9−11900K по среднему FPS во всех играх в целом в 1080p составляла 9% (205 к/с и 188 к/с соответственно), в 1440p — 9% (169 к/с и 155 к/с соответственно).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 5 7500F (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/Intel Core i9−11900K (Gigabyte Z590 Aorus Ultra)/AMD Ryzen 5 5600X3D (Gigabyte X570 Aorus Xtreme);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 2×16 ГБ DDR5 4800 МГц/2x16 ГБ DDR4 4800 МГц.