Бюджетный Ryzen 5 7500F сравнили со старым дорогим i9−11900K и игровым Ryzen 5 5600X3D

Игра Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средним FPS 171 к/с (R5 7500F), 159 к/с (i9−11900K) и 168 к/с (R5 5600X3D), в 1440p — со 141, 130 и 141 к/с соответственно.

Horizon Forbidden West тестировалась в Full HD со средней частотой кадров 175 к/с (R5 7500F), 159 к/с (i9−11900K) и 164 к/с (R5 5600X3D), в 2К — 143, 131 и 139 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении 1080p со средней производительностью 252 к/с (R5 7500F), 231 к/с (i9−11900K) и 239 к/с (R5 5600X3D), в 1440p — 218, 201 и 212 к/с соответственно.

The Last of Us запускалась в 1080p со средним FPS 151 к/с (с R5 7500F), 138 к/с (с i9−11900K) и 153 к/с (с R5 5600X3D), в 1440p — со 127, 117 и 124 к/с соответственно.

Horizon Zero Dawn в 1080p шла со средней частотой кадров 231 к/с (R5 7500F), 214 к/с (i9−11900K), 222 к/с (R5 5600X3D), в 1440p — со 192, 179 и 185 к/с соответственно.

В игре God of War удалось в 1080p в среднем получить 214 к/с (с R5 7500F), 203 к/с (с i9−11900K) и 205 к/с (с R5 5600X3D), в 1440p — со 172, 158 и 167 к/с соответственно.