Бывшая Facebook* решила бросить вызов Nvidia в производстве ИИ-ускорителей

Амбиции Metaв области искусственного интеллекта, начиная от генеративных функций в социальных приложениях и заканчивая «умными» очками, требуют огромных вычислительных мощностей. Это привело к росту расходов на готовые графические процессоры, но в масштабах Meta даже небольшое повышение эффективности приводит к большой экономии. По оценкам аналитиков, успешное внедрение Artemis может сократить сотни миллионов расходов на электроэнергию и миллиарды на закупку чипов в год.

Artemis не является полноценной заменой GPU, сосредоточившись на задачах «вывода», где обученные модели ИИ делают предсказания и обрабатывают взаимодействие с пользователем. Однако его потенциальный выигрыш в эффективности по сравнению с традиционными GPU весьма значителен.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена