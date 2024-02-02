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Компьютеры
Опубликовано 02 февраля 2024, 14:59
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Бывшая Facebook* решила бросить вызов Nvidia в производстве ИИ-ускорителей

И ради сокращения расходов
Meta* ставит перед собой амбициозные цели, планируя в этом году установить в своих дата-центрах новый, собственный ИИ-ускоритель. Этот чип второго поколения под кодовым названием «Artemis», призванный уменьшить зависимость от дорогостоящих графических процессоров Nvidia и контролировать растущие расходы на обработку ИИ.

Амбиции Metaв области искусственного интеллекта, начиная от генеративных функций в социальных приложениях и заканчивая «умными» очками, требуют огромных вычислительных мощностей. Это привело к росту расходов на готовые графические процессоры, но в масштабах Meta даже небольшое повышение эффективности приводит к большой экономии. По оценкам аналитиков, успешное внедрение Artemis может сократить сотни миллионов расходов на электроэнергию и миллиарды на закупку чипов в год.

Artemis не является полноценной заменой GPU, сосредоточившись на задачах «вывода», где обученные модели ИИ делают предсказания и обрабатывают взаимодействие с пользователем. Однако его потенциальный выигрыш в эффективности по сравнению с традиционными GPU весьма значителен.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ускоритель
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#NVIDIA
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#разработка