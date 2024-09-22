Бывший главный дизайнер Apple начал работу с авторами ChatGPT над ИИ-устройством

Это сотрудничество, о котором пишут СМИ, знаменует возвращение Айва к разработке технологий после ухода из Apple. Хотя подробностей пока мало, проект, как сообщается, направлен на использование генеративного ИИ для создания передового устройства, которое сможет превзойти традиционное программное обеспечение в обработке сложных запросов пользователей.

Предприятие, финансируемое Айвом, Альтманом и Лорен Пауэлл из Emerson Collective, должно собрать 1 миллиард долларов до конца года. В настоящее время команда компании невелика — всего 10 сотрудников, включая ключевых фигур со времен работы Айва в Apple.

Хотя никаких подробностей об устройстве или сроках его запуска не было подтверждено, слухи говорят о том, что проект черпает вдохновение в технологии сенсорных экранов и оригинальном iPhone.