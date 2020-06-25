Бывший инженер Intel назвал причину перехода Apple на собственные процессоры

С журналистами общался Франсуа Пьедноэль (François Piednoël). Он рассказал, что Apple могла принять решение об отказе от чипов Intel ещё во времена линейки Skylake, то есть в 2015 году. Тогда Intel показала низкий контроль качества продукции. Ситуация усугублялась тем, что Apple столкнулась с проблемой одной из первых.

Как заявил бывший инженер Intel, «когда ваш клиент начинает находить столько же ошибок в процессорах, сколько и вы сами, вы явно идёте не туда».