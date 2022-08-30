Бывший топ-менеджер Microsoft остался «в шоке» от плохого дизайна меню «Пуск» в Windows 11

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Бывший топ-менеджер Microsoft остался «в шоке» от плохого дизайна меню «Пуск» в Windows 11Раскритиковал за рекламу
Переработанное меню «Пуск», возможно, является одним из самых спорных нововведений в Windows 11. Многим оно не понравилось, и к этой группе присоединился бывший директор Microsoft по UX (User Experiences) Дженсен Харрис (Jensen Harris).
Харрис провёл в этой должности пять лет, ушёл из компании в 2014 году. Он раскритиковал меню «Пуск» в Windows 11, заявив, что он «шокирован» дизайном.
Бывший топ-менеджер утверждает, что рекламный баннер для приложения Bing Wallpaper выглядит как вирусный. Харрис отметил, что рекламе в интерфейсе вообще не место. «Отличный пользовательский интерфейс должен помогать людям выполнять задачу с минимальными трудностями. Но следующий раздел ниже ("Переключиться на браузер, рекомендованный Microsoft") специально предназначен для того, чтобы внести препятствия в мой опыт», — посетовал Харрис.