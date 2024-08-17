Бывший вице-президент Cisco присоединился к российской IT-компании «Аквариус»

Однако в компании уточнили, что его назначение не влияет на структуру и штатное расписание холдинга или его аффилированных компаний.

Спарроу начал свою работу в качестве топ-менеджера Cisco в 2014 году и покинул свой пост девять лет спустя, где его сменила Наталья Горюшина. В июне 2022 года Cisco официально ушла с российского и белорусского рынков, продав свои активы в России на сумму около 1,9 миллиарда рублей.

Отраслевые эксперты полагают, что богатый опыт Спарроу может помочь «Аквариусу» разработать бизнес-модель, соответствующую «западным стандартам», особенно если компания стремится расширить свои экспортные возможности.