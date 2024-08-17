Опубликовано 17 августа 2024, 00:00
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Бывший вице-президент Cisco присоединился к российской IT-компании «Аквариус»В качестве советника
Джонатан Спарроу, бывший вице-президент Cisco в России, стал советником компании «Аквариус», входящей в группу компаний «Ай кью холдинг». Точные обязанности Спарроу в новой роли советника не раскрываются, пишут «Ведомости».
Однако в компании уточнили, что его назначение не влияет на структуру и штатное расписание холдинга или его аффилированных компаний.
Спарроу начал свою работу в качестве топ-менеджера Cisco в 2014 году и покинул свой пост девять лет спустя, где его сменила Наталья Горюшина. В июне 2022 года Cisco официально ушла с российского и белорусского рынков, продав свои активы в России на сумму около 1,9 миллиарда рублей.
Отраслевые эксперты полагают, что богатый опыт Спарроу может помочь «Аквариусу» разработать бизнес-модель, соответствующую «западным стандартам», особенно если компания стремится расширить свои экспортные возможности.