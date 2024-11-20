Caviar создала кастомный VR-шлем Apple Vision Pro за 3 млн рублей ($30 000)

Уплотнитель и 3D-наушники у Oracle заключены в сшитую вручную телячью кожу, а каркас украшен сложными геометрическими узорами из чистого золота. Черная эмаль и серебряные акценты дополняют роскошную эстетику.

Ограничившись всего 49 экземплярами, Oracle предлагает эксклюзивные возможности персонализации, включая гравировку, логотипы или символы, что сделает ее уникальным подарком, если у вас есть лишняя квартира.

По словам Caviar, этот редизайн превращает и без того революционный Apple Vision Pro в символ роскоши и эксклюзивности.

Устройство доступно с памятью 256 ГБ или 1 ТБ.