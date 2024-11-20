Компьютеры
Опубликовано 20 ноября 2024, 15:50
1 мин.

Caviar создала кастомный VR-шлем Apple Vision Pro за 3 млн рублей ($30 000)

Выполненный на заказ из золота и серебра
Люксовый бренд Caviar выпустил Oracle, специальное издание Apple Vision Pro, переосмысленное с помощью 24-каратного золота, серебра и ювелирной эмали. Oracle стоит от $26 700 до $29 700 в зависимости от комплектации.
Caviar создала кастомный VR-шлем Apple Vision Pro за 3 млн рублей ($30 000)

© Caviar

Уплотнитель и 3D-наушники у Oracle заключены в сшитую вручную телячью кожу, а каркас украшен сложными геометрическими узорами из чистого золота. Черная эмаль и серебряные акценты дополняют роскошную эстетику.

Ограничившись всего 49 экземплярами, Oracle предлагает эксклюзивные возможности персонализации, включая гравировку, логотипы или символы, что сделает ее уникальным подарком, если у вас есть лишняя квартира.

По словам Caviar, этот редизайн превращает и без того революционный Apple Vision Pro в символ роскоши и эксклюзивности.

Устройство доступно с памятью 256 ГБ или 1 ТБ.

Источник:Caviar
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Caviar
,
#Apple