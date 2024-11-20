Опубликовано 20 ноября 2024, 15:501 мин.
Caviar создала кастомный VR-шлем Apple Vision Pro за 3 млн рублей ($30 000)Выполненный на заказ из золота и серебра
Люксовый бренд Caviar выпустил Oracle, специальное издание Apple Vision Pro, переосмысленное с помощью 24-каратного золота, серебра и ювелирной эмали. Oracle стоит от $26 700 до $29 700 в зависимости от комплектации.
© Caviar
Уплотнитель и 3D-наушники у Oracle заключены в сшитую вручную телячью кожу, а каркас украшен сложными геометрическими узорами из чистого золота. Черная эмаль и серебряные акценты дополняют роскошную эстетику.
Ограничившись всего 49 экземплярами, Oracle предлагает эксклюзивные возможности персонализации, включая гравировку, логотипы или символы, что сделает ее уникальным подарком, если у вас есть лишняя квартира.
По словам Caviar, этот редизайн превращает и без того революционный Apple Vision Pro в символ роскоши и эксклюзивности.
Устройство доступно с памятью 256 ГБ или 1 ТБ.