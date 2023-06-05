Цена почти одинаковая, но кто лучше? Radeon RX 7600 против RX 6650 XT

Игра The Callisto Protocol шла на DX12 с пресетом Ultra и TAA. В разрешении 1080p средняя частота кадров при этом равнялась 111 к/с (RX 7600) и 95 к/с (RX 6650 XT), в 1440p - 82 и 70 к/с соответственно, в 1440p с FSR2 Quality - 97 к/с и 83 к/с.

Call of Duty: Modern Warfare II запускалась на DX12, ультра-настройках и с SMAA T2X. Средний FPS в данном случае составлял в 1080p - 131 к/с (RX 7600) и 109 к/с (RX 6650 XT), в 1440p - 87 и 81 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 119 к/с и 104 к/с.

В Assassin's Creed: Valhalla на DX12 с ультра-высоким пресетом, 100% Scale удалось получить в среднем в 1080p - 104 к/с и 101 к/с (RX 7600 и RX 6650 XT соответственно), в 1440p - 74 к/с и 71 к/с, в 1440p с FSR1 Ultra Quality - 98 и 94 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла на DX12, на настройках графики Max с текстурами и тенями Ultra, с TAA. В Full HD средний FPS при этом находился на уровне 82 к/с (RX 7600) и 74 к/с (RX 6650 XT), в разрешении 1440p - 64 к/с и 60 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 77 и 70 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Extreme и на DX12. Средний FPS в 1080p в этой игре составил 95 к/с (RX 7600) и 100 к/с (RX 6650 XT), в 1440p - 77 к/с и 81 к/с соответственно.

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